Гройсман просит нардепов проголосовать за поправку МВФ в закон о Антикоррупционном суде
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает депутатов Верховной Рады принять в четверг, 12 июля, поправку об апелляции в закон о Высшем антикоррупционном суде Украины (ВАКС), предложенную Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Я прошу всех народных депутатов завтра прийти в украинский парламент и проголосовать очень важную поправку к новому Антикоррупционному суду", - сказал премьер в ходе заседания правительства в среду,11 июля.
Он подчеркнул, что это позволит поставить всех в равные условия перед законом.
"Это очень важно для украинского общества", - подчеркнул Владимир Гройсман.
Напомним, 4 июля Кабинет министров Украины утвердил план по созданию Высшего антикоррупционного суда.
А 26 июня президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда.
Верховная Рада проголосовала за законопроект о создании Антикоррупционного суда 21 июня.
Законопроектом предусмотрено, что Высший антикоррупционный суд должен быть создан в Киеве. Кабмину поручено обеспечить финансирование мероприятий, связанных с его созданием и деятельностью.
Как сообщала "Страна", пока нет ни одного желающего войти в Высший антикоррупционный суд.
Также мы сообщали, что в США требуют скорейших правок закона об Антикоррупционном суде.