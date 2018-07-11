Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает депутатов Верховной Рады принять в четверг, 12 июля, поправку об апелляции в закон о Высшем антикоррупционном суде Украины (ВАКС), предложенную Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я прошу всех народных депутатов завтра прийти в украинский парламент и проголосовать очень важную поправку к новому Антикоррупционному суду", - сказал премьер в ходе заседания правительства в среду,11 июля.

Он подчеркнул, что это позволит поставить всех в равные условия перед законом.

"Это очень важно для украинского общества", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Напомним, 4 июля Кабинет министров Украины утвердил план по созданию Высшего антикоррупционного суда.

А 26 июня президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда.

Верховная Рада проголосовала за законопроект о создании Антикоррупционного суда 21 июня.

Законопроектом предусмотрено, что Высший антикоррупционный суд должен быть создан в Киеве. Кабмину поручено обеспечить финансирование мероприятий, связанных с его созданием и деятельностью.

Как сообщала "Страна", пока нет ни одного желающего войти в Высший антикоррупционный суд.

Также мы сообщали, что в США требуют скорейших правок закона об Антикоррупционном суде.