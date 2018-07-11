Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер рассказал о причинах и характере конфликта на Донбассе.

По его мнению, конфликт на Донбассе за последние четыре года принципиально не изменился: та же линия соприкосновения и обстрелы, что делает ужасной жизнь мирного населения. Одна из причин этого - Россия продолжает отрицать свою ответственность за конфликт на востоке Украины.

Об этом Курт Волкер рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

"На востоке Украины не было никакого конфликта, пока Россия не разожгла его разведкой, оружием, людьми и военным руководством. Россия создала этот конфликт, и так как до сих пор все отрицает, минские соглашения не принесли никаких конкретных результатов. Россия их не принимает всерьез", - объясняет Волкер.

По его словам, гуманитарная обстановка внутри оккупированных областей ужасна. А живущие там люди разочарованы.

"Народные республики" - это не свободные общества, где люди могут устраивать демонстрации, сами выбирать своих руководителей и так далее. То, что люди не протестуют, не значит, что они счастливы. Во-вторых, они разочарованы практически всеми. Они возмущаются не только местными бандами и поддерживающей их Россией, но возмущаются и Киевом, который их не спасает и им не помогает", - считает спецпроедставитель Госдепа.

Также Курт Волкер считает, что ОБСЕ должна опубликовать список серийных номеров "сепаратистских" танков, о наличии которого она заявляла ранее, но перечень почему-то до сих пор не обнародован. А между тем он может помочь установить, откуда на оккупированном Донбассе оружие.

"Это бы очень помогло. Оккупированная территория на самом деле очень невелика, но там танков больше, чем у Великобритании, Франции и Германии вместе взятых. В 2014 году их еще там не было. То есть они откуда-то туда прибыли… И я вам говорю: это на 100% российское вооружение. У меня просто не хватает воображения, чтобы поверить, что это вооружение попало туда откуда-то еще... Если эта информация (о серийных номерах танков, - Прим. Ред.) была бы доступна в Германии, Франции, США или еще где-то, то у нас не было бы никаких сомнений относительно того, что происходит", - говорит Волкер.

Кроме того, Волкер заявил, что не разделяет опасения по поводу того, что после встречи президентов Трамп и Путина 16 июля в Хельсинки, США ослабит свою позицию в отношении России и ее украинской политики.

"Считаю важным, что президент Трамп и президент Путин встречаются. Неестественно, что они не встречаются, даже если они и придерживаются разных точек зрения. Президент так поведет встречу, как посчитает нужным. Но что касается ее содержания, то, как вы уже слышали от советника по национальной безопасности Джона Болтона и пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, отступления от нашей позиции непризнания российской аннексии Крыма не будет. Что касается возможного "обмена" Крыма на Донбасс, то это меня возмущает. А что если взять и "обменять" какие-то части Германии? У кого есть на это право? У кого есть право поступать так с Украиной?… Ни у кого!", - заключил Волкер.

Ранее "Страна" писала о том, что Волкер заявил, что Украина имеет право стрелять на Донбассе.

Также мы сообщали, что лидеры ЕС назвали события февраля 2014 в Донбассе актом агрессии вооруженных сил России.