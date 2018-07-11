Россия до сих пор не ответила на инициативу Украины в вопросе обмена пленных. Тем временем, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила о готовности обменять 36 россиян.

Об этом сообщает "112 Украина".

"Я еще раз хочу проинформировать вас, коллеги, что до сих пор нет ответа от РФ относительно инициативы Украины, готовности передать 36 россиян, которые совершили преступления в Украине для того, чтобы Россия освободила украинских политзаключенных", - сказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко во время утреннего пленарного заседания Рады.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина готова рассмотреть вариант передачи России еще 13 ее граждан, кроме ранее озвученных из "списка 23 человек", для освобождения политических заключенных.

Как сообщала "Страна", в списке россиян не было журналиста Кирилла Вышинского, который находится в херсонском СИЗО.

Также "Страна" писала, что омбудсмен Людмила Денисова назвала формулу обмена заключенными с Россией - "23 на 23".