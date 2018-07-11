Министерство иностранных дел призывает мировые средства массовой информации отказаться от трактовки лозунга "Слава Украине" как ультранационалистического.

Об этом говорится в сообщении МИДа в социальной сети Facebook.

Фото: facebook.com

"Мы хотели бы напомнить ESPN и USA TODAY о том, что "Слава Украине" - это патриотический лозунг, похожий на те, которые скандировали во многих демократических странах, чтобы выразить любовь и гордость за свою нацию. Нет никакой связи с ультранационализмом", - говорится в сообщении.

МИД подчеркивает, что подобная трактовка лозунга поддерживает пропаганду России.

Напомним, Министерство иностранных дел осуждает гонения со стороны Международной футбольной ассоциации (ФИФА) на футболиста сборной Хорватии по футболу Домагоя Виды и скаута хорватской сборной, бывшего футболиста Огнена Вукоевича за их поддержку Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что Вукоевич отказался от денег ФФУ и сам заплатит штраф за Слава Украине.

Также мы сообщали, что актер Михаил Боярский заявил, что "Слава Украине" могут кричать все, и ничего плохого в этом нет.