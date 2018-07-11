Стали известны последствия избиения мужчины на станции столичного метро "Контрактовая площадь". Как сообщила 112 спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, по итогу никого не задерживали, а сам конфликт начался еще до попадания в подземку.

"Конфликт начался не на перроне, а ранее и был связан с другим мужчиной, который пытался пройти на станцию метро в состоянии алкогольного опьянения. Именно в эту ситуацию человек, который изображен на видео, вмешался. Что произошло между ним и полицейским, должно выяснить следствие. Все участники данного инцидента установлены, и они будут допрошены в рамках уголовного производства, по результатам которого будет дана правовая оценка действиям правоохранителя, в частности, соответствовала ли обстановка уместности применять физическую силу и спецсредства в отношении данного гражданина и можно ли было избежать этой ситуации", - пояснила она.

Максимец добавила, что в отношении мужчины, который был пьян, составили административный протокол. Кроме того, столичное управление Нацполиции намерено провести служебную проверку по факту действий своего сотрудника.

Напомним, 10 июля в сети появилось видео, как в Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" полицейский избил дубинкой неустановленного мужчину.

В начале записи видно, как полицейский, держа сидящего на полу мужчину за одежду, пытается поднять его и увести, говоря "За мной". В ответ на это мужчина пытается ударить его по лицу. После этого полицейский начинает бить его дубинкой. Одна из пассажирок попыталась вмешаться и остановить полицейского, закричав "Что вы делаете?". После неразборчивого ответа полицейского она добавила: "Я не знаю, где ваши погоны". После этого полицейский продолжил попытки поднять и увести мужчину, который оказывал сопротивление и пытался пнуть правоохранителя. В результате полицейский при помощи сотрудницы метрополитена просто утащил мужчину по полу.

Ранее "Страна" писала о том, что прокуратура Харьковской области открыла дело после публикации видео избиения мужчины полицейскими в Facebook.

Также мы сообщали, что в Луцке избили женщину-полицейскую, приехавшую на вызов об избиении.