Чемпион мира по версиям WBA и IBF россиянин Мурат Гассиев настраивается победить украинского боксера Александра Усика во время финала WBSS в Москве на "Олимпийском" 21 июля.

Об этом сообщает Boxing Scene.

"Тренировочный лагерь перед боем с Усиком был таким же, как и к предыдущим боям. Мой оппонент – левша, поэтому у меня были разные спарринг-партнеры, ты должен быть немного другим в тактическом плане. Но кроме этого ничего не изменилось. Я делаю те же самые беговые упражнения, физические нагрузки и спарринги. Я не думаю о том, что делает Усик. Я должен быть Муратом Гассиевым и показать себя лучшего. Я думаю только о себе, своих навыках и кондициях. Вот и все", - сказал Гассиев.

Напомним, победитель финала Всемирной боксерской Суперсерии (WBSS) станет абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, а также получит трофей имени Мохаммеда Али.

На кону поединка будут стоять титулы WBO, WBC, WBA, IBF и пояс журнала The Ring в первом тяжелом весе.

Ранее промоутер Усика прокомментировал поездку в Москву на поединок с Гассиевым.

Сам Усик отказывался драться на территории РФ, но позже заявил, что готов ехать хоть в Антарктиду для боя с россиянином Гассиевым.