В Балте Одесской области в ночь на 11 июля выгорел третий этаж здания школы после того, как в крышу попала молния. Возгорание произошло около 00:07.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС Одесской области.

Спасатели локализовали пожар в 00:56 и в 03:15 ликвидировали. Огнем повреждены три учебных помещения, перекрытия и крыша здания на общей площади 200 м2.

Фото: odesa.dsns.gov.ua

"11 июля в 00:07 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании мусора возле здания школы в Балте по улице Уварова. В 00:09 на место вызова прибыли спасатели и установили, что возгорание возникло на третьем этаже трехэтажного здания школы, был объявлен пожар "1БИС", - заявили в ГосЧС.

От ГосЧС привлекалось 5 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава.

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов отреагировал на случившееся постом в соцсети. Он заявил, что школу восстановят, а на время ремонта детей распределят в другие учебные заведения.

"Сотрудники Одесской ОГА уже на месте. Главная задача - успокоить детей и родителей. Лично ручаюсь, что к 1 сентября все 700 учеников пострадавшей школы будут распределены по учебным заведениям. Школу восстановим", - заявил Степанов.

Фото: facebook.com

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