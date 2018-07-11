В Киеве под Радой и Кабмином митингуют тысячи человек. В ход пошли дымовые шашки
В центре Киева, 11 июля, митингуют до 5 тысяч человек. Участники акции протеста под зданием Верховной Рады и на ул. Грушевского зажгли дымовые шашки - площадь Конституции затянуло густым дымом. Пострадавших и задержанных нет, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
Об этом сообщает "112 Украина".
Ситуация у Верховной Рады спокойная, нарушений общественного порядка и столкновений нет. К протестующим под Радой выходила нардеп Нина Южанина. На месте присутствует полиция, никаких действий в отношении протестующих правоохранители не предпринимают.
Как сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, в центре Киева проходит две акции протеста.
Под зданием Верховной Рады митингует организация "АвтоЕвроСила", а под правительством находятся работники предприятия "ДнепрАзот".
Всего, по данным полиции, в центре Киева протестуют до 5 тысяч человек.
Фото: 112.ua
Фото: 112.ua
Также "Страна" писала, что судьям Верховного суда перекрыли вход на рабочие места, они устроили митинг.
Как сообщала "Страна", в столице на митинге радикалов журналистку облили неизвестным веществом, которое вызывает зуд.