В центре Киева, 11 июля, митингуют до 5 тысяч человек. Участники акции протеста под зданием Верховной Рады и на ул. Грушевского зажгли дымовые шашки - площадь Конституции затянуло густым дымом. Пострадавших и задержанных нет, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Об этом сообщает "112 Украина".

Ситуация у Верховной Рады спокойная, нарушений общественного порядка и столкновений нет. К протестующим под Радой выходила нардеп Нина Южанина. На месте присутствует полиция, никаких действий в отношении протестующих правоохранители не предпринимают.

Как сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, в центре Киева проходит две акции протеста.

Под зданием Верховной Рады митингует организация "АвтоЕвроСила", а под правительством находятся работники предприятия "ДнепрАзот".

Всего, по данным полиции, в центре Киева протестуют до 5 тысяч человек.

Фото: 112.ua

Фото: 112.ua

Также "Страна" писала, что судьям Верховного суда перекрыли вход на рабочие места, они устроили митинг.

Как сообщала "Страна", в столице на митинге радикалов журналистку облили неизвестным веществом, которое вызывает зуд.