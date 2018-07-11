Москва ответит на высылку двух российских дипломатов из Греции, заявляют в МИД РФ. Об этом сообщает Интерфакс.

"По сложившейся практике в аналогичных случаях следует зеркальный ответ", - сказали журналистам в среду 11 июля в ведомстве.

Служба внешней разведки (СВР), в свою очередь, воздержалась от комментариев в связи с сообщениями о выдворении из Афин российских дипломатов.

Ранее греческая газета "Катимерини" сообщила, что Афины решили выслать двух российских дипломатов и еще двум запретить въезд. Их обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны и в вопросы национальной безопасности греческого государства.

По данным издания, греческие власти обвиняют российских дипломатов в попытках сбора и распространения информации и подкупе государственных чиновников, в том числе в том, что касается такой чувствительной внутренней проблемы, как соглашение между Грецией и бывшей югославской республикой Македонией вокруг названия этого соседнего государства.

Ранее "Страна" писала о том, что суд в Киеве арестовал подозреваемых в похищении сына ливийского дипломата.

Также мы сообщали, что из Украины выдворили российского дипломата у которого в сумке в аэропорту нашли сюрикен.