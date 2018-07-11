Президент США Дональд Трамп раскритиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой и заявил, что Россия контролирует Германию посредством энергетических ресурсов.

"Я думаю, это очень печально, когда Германия заключает масштабное соглашение с Россией по нефти и газу", - сказал Трамп во время рабочего завтрака с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в среду 11 июля перед началом саммита альянса, передает Интерфакс.

"Я полагаю, что Германия - это заложник России, потому что Германия получает так много энергии от России", - добавил он.

"Итак, мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем другие страны, а многие страны заключают сделку по газопроводу ("Северный поток 2") с Россией и платят миллиарды долларов в кошельки России. Мы, как считается, защищаем вас от России, но ряд стран платят миллиарды долларов России, и я считаю, что это никуда не годится", - отметил Трамп.

При этом он напомнил, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер является одним из руководителей проекта газопровода, и что "почти 70% Германии будет под контролем России посредством поставок природного газа".

Президент подчеркнул, что подобная зависимость ФРГ от РФ в энергетической сфере оказывает негативное воздействие на НАТО. Он также добавил, что союзники по альянсу должны говорить с Берлином на эту тему.

Напомним, встреча президентов США и России состоится в Хельсинки, 16 июля. Власти северной республики принимают повышенные меры безопасности на время саммита. Кроме усиления пограничного контроля, над небом Хельсинки ограничат полеты.

Как сообщала "Страна", перед саммитом Трампа и Путина, министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что прямой военный конфликт между Россией и Украиной невозможен.