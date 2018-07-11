Нервно-паралитический яд "Новичок" может оставаться активным в течение 50 лет, если его хранят в закрытом контейнере. Об этом сообщает The Associated Press.

По словам председателя контртеррористического управления британской полиции Нила Басу, сейчас полиция ищет контейнер с нервным агентом, который отравил двух человек в Эймсбери.

"Мне хотелось бы сказать, что мы нашли людей, которые ответственны за это, и мы убеждены, что никаких следов нервных агентов не оставили в Уилтшире. Но жестокая реальность заключается в том, что я не могу предоставить вам никаких заверений или гарантий на данный момент", - сказал он.

Басу также надеется, что один из пострадавших Чарли Роули, который пришел в себя в больнице, сможет дать полицейским информацию о местонахождении контейнера.

Напомним, под Солсбери новое отравление двух человек неизвестным ядом произошло 30 июня. Мужчина и женщина в возрасте около 40 лет были обнаружены в своем доме без сознания.

Как сообщала "Страна", отравленный нервнопаралитическим веществом в Эймсбери мужчина пришел в сознание.

Также "Страна" писала, что британка, отравленная "Новичком" в Эймсбери, скончалась.