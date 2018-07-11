В среду, 11 июля, в Брюсселе начался двухдневный саммит НАТО, на который приедут западные делегации 29 стран-участниц. Среди прочих, в столице ЕС и Бельгии соберутся лидеры стран-членов НАТО и партнеров - включая Украину.

Официально ожидается, что участники поговорят об укреплении обороноспособности Альянса, в том числе за счет увеличения военных бюджетов стран блока и ускорения реакции на угрозы в современном мире, а также об обеспечении глобальной и региональной стабильности.

Также в Брюсселе речь будет идти также об обновлении технического арсенала НАТО и углублении сотрудничества на линии США-ЕС.

Как ожидается (программа мероприятий опубликована здесь), в четверг, 12 июля, президент Украины Петр Порошенко встретится с коллегами из стран-членов НАТО на Североатлантическом совете и сделает совместное заявление с генсеком блока Йенсом Столтенбергом. Глава государства также примет участие в заседании по миссии Альянса в Афганистане и проведет ряд двусторонних встреч.

Встреча Трампа с Путиным и кто будет спонсором НАТО

Главной темой саммита станет обсуждение "сдерживания России" и финансирование Североатлантического альянса.

Последний вопрос в последнее время стал особенно остро из-за нежелания Америки "кормить" военно-политический блок. Впервые за почти 70 лет с момента основания встал вопрос о самом существовании НАТО.

А уже через несколько дней, 16 июля, Дональд Трамп встретится с Хельсинки с Владимиром Путиным.Западные союзники в растерянности - учитывая непредсказуемый характер президента США, его напряженные отношения с Европой, постоянные комплименты в адрес президента РФ из уст хозяина Белого дома и его заявления о том, что Крым - российский.

Отметим, что 10 июля Дональд и Мелания прибыли в Брюссель. Они спустились вдвоем с "Борта номер один" и направились к автомобилю марки "Кадиллак" черного цвета, который уже ожидал их. Интересно, что Трампа почти никто не встретил из руководства страны из-за того, что все смотрели футбол с участием бельгийской сборной.

Чего ждать на саммите Украине

Наш вопрос будет далеко не главным на саммите альянса, отношения между членами которого в последние годы переживают далеко не лучшие времена.

Ранее "Страна" писала, что Украине как стране-участнику на саммите вообще не дадут слова - из-за бойкота Венгрии, с которой украинская власть разругалась из-за спорного закона об образовании и инцидентов с этническими венграми на Закарпатье.

Кроме того, вероятно, НАТО не предоставит Украине расширенное партнерство. Об этом заявил глава представительства Украины при альянсе Вадим Пристайко.

Трамп начал с критики России

Утром 11 июля, еще до старта саммита, президент США Дональд Трамп раскритиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой и заявил, что Россия контролирует Германию посредством энергетических ресурсов.

"Я думаю, это очень печально, когда Германия заключает масштабное соглашение с Россией по нефти и газу", - сказал Трамп во время рабочего завтрака с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Я полагаю, что Германия - это заложник России, потому что Германия получает так много энергии от России", - добавил он.

"Итак, мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем другие страны, а многие страны заключают сделку по газопроводу ("Северный поток 2") с Россией и платят миллиарды долларов в кошельки России. Мы, как считается, защищаем вас от России, но ряд стран платят миллиарды долларов России, и я считаю, что это никуда не годится", - отметил Трамп.

Венгрия: будем продолжать ставить право вето

Также до начала саммита директор по коммуникациям венгерского МИД Тамаш Менчер сообщил, что позиция его страны будет оставаться неизменной в отношении любого двустороннего сотрудничества между НАТО и Украиной из-за спора относительно языковой статьи украинского образовательного закона.

"Венгерское правительство не будет санкционировать созыв любых встреч Украина-НАТО на высшем уровне или на уровне министров и будет накладывать вето на все совместные двусторонние заявления НАТО и Украины", - подчеркнули в венгерском МИД.

В то же время он сообщил, что Украина и НАТО подпишут совместные документы во время саммита: "Правительство Венгрии не будет использовать свое право вето на саммит по безопасности черноморского региона, которое состоится с участием Грузии и Украины, или на совместное заявление, которое будет опубликовано после встречи", - сказал Менчер.