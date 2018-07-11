В Киеве на голову девушке упало стекло с многоэтажки
Во вторник 10 июня в Подольском районе Киева стекло из дома упало на голову 22-летней девушке, когда она шла по улице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в медучреждении.
Вызов поступил около 21.00 с улицы Петра Сагайдачного. Стекло упало с 11 этажа здания прямо на тротуар, где проходила потерпевшая.
У женщины диагностировали ушибленную травму головы и закрытую черепно-мозговую травму. Она была оперативно доставлена в Институт нейрохирургии.
В этот же день в Подольском районе Киева женщина получила травму ноги после падения в канализационный люк.
Ранее спасатели предупредили, что сильный ветер обрушится на Киев в среду.
Как сообщала "Страна", в Киеве обрушилось здание, подростка привалило бетонной плитой.
Также "Страна" писала, что на Закарпатье грузовик повалил столб на коляску с ребенком, мальчик погиб.