Сегодня утром, 11 июля, в эфире "UA: Перший" снова вышла программа "Доброе утро, страна!" компании "Эра-Медиа", которая ранее показала скандальное интервью с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко и после вещатель расторг договор с компанией-производителем передачи.

Об этом на своей странице в соцсети сообщила ведущая Татьяна Гончарова.

Фото: facebook.com

Выход передачи в эфир утром 11 июля накануне проанонсировала PR-директор "UA: Суспильне мовлення" Виктория Сидоренко на своей странице в Facebook. Она выразила сожаление по поводу выхода передачи в эфир и объяснила причины продолжения сотрудничества с компанией "Эра-Медиа".

"Завтра утром, к сожалению, вы снова увидите программу "Доброе утро, страна!" в эфире телеканала UA: Перший, несмотря на прекращение договора между ОАО "НСТУ" и производителем этой программы ООО "Эра-Медиа".

Такая беспрецедентная ситуация обусловлена ​​тем, что НСТУ получило соответствующее постановление суда об обеспечении иска, которым НСТУ обязано принимать услуги от ООО "Эра-Медиа" и продолжать трансляцию этой программы.

Постановление об обеспечении иска принято Святошинским районным судом города Киева 27 июня 2018 в рамках дела по иску ООО "Эра-Медиа". НСТУ уже подала заявление на отмену этого постановления и ожидает рассмотрения его судом.

При этом в июне, после получения уведомления от ОАО "НСТУ" о прекращении договора о создании по заказу программы "Доброе утро, страна!", ООО "Эра-Медиа" также обратилась в Арбитражный суд с исковым заявлением о признании договора продленным.

Вместе с исковым заявлением было подано заявление об обеспечении иска, в котором ООО "Эра-Медиа" просило суд запретить ОАО "НСТУ" совершать любые действия, направленные на прекращение трансляции программы "Доброе утро, страна!".

Суд пришел к выводу, что предоставленных ООО "Эра-Медиа" объяснений и доказательств недостаточно для рассмотрения заявления об обеспечении иска. Также суд обязал ООО "Эра-Медиа" предоставить объяснения относительно оснований для признания договора продленным.

С целью изменения подсудности ООО "Эра-Медиа" воспользовалось известной схемой, а именно привлекло физическое лицо (Скачко Злату Георгиевну) в качестве второго ответчика. Такое привлечение физического лица позволило ООО "Эра-Медиа" обратиться уже в Святошинский районный суд города Киева с идентичным иском к ОАО "НСТУ". Кто такая дама Скачко НСТУ неизвестно, она не является и не была работником или контрагентом телерадиокомпании.

В соответствии с постановлением Святошинского районного суда города Киева от 27 июня 2018 об обеспечении иска, заявление ООО "Эра-Медиа" было удовлетворено и НСТУ запрещено прекращать трансляцию программы "Доброе утро, страна!".

Поскольку выяснения ситуации переместилось в плоскость судебного разбирательства по инициативе ООО "Эра-Медиа", и вынесено решение суда, обязывающее продолжать трансляции телепрограммы "Доброе утро, страна!" на телеканале UA: Перший, руководство ОАО "НСТУ" должно выполнять это постановление до момента решения судом вопроса отмены этого постановления. Поэтому, несмотря на желание прекратить трансляцию телепрограммы, НСТУ вынуждена его продолжить.", - говорится в заявлении.

Ранее "Страна" писала о том, что на UA:Перший закрыли программу, в которойТимошенко заявила о планах Порошенко сорвать выборы при помощи войны.

Также мы сообщали, что Тимошенко и Бойко возглавили президентский рейтинг. Порошенко на третьем месте.