Сегодня, 11 июля, судьи Верховного суда не смогли попасть в здание через арку с улицы Филиппа Орлика. Такое решение было принято ликвидатором Верховного Суда Валентином Сердюком, о чем он уведомил коллег, разместив объявление на воротах.

Об этом сообщает адвокат Ростислав Кравец на своей странице в Facebook.

Причины запрета не поясняются, однако в объявлении также идет речь о том, что отныне будет действовать другой вход в суд, но на этом входе УДО пропускает по своим спискам, в которых нет судей ВСУ и работников суда. Посты охраны по действовать ул. Филиппа Орлика,8 и ул. Филиппа Орлика, 4а.

Фото: facebook.com/rkravets

Предыдущий состав Верховного Суда не признает свою ликвидацию и требует от Минюста ее отменить. Неделю назад ВСУ подала жалобу на действия государственного регистратора, в которой утверждает, что госрегистратор Дубовик Ж. О. неправомерно внесла сведения в Единый государственный реестр о начале процедуры ликвидации.

Уполномоченные лица ВСУ не обращались в Минюст для проведения регистрационных действий. Также они считают, что указанный в реестре ликвидатор Валентин Сердюк права подписи от имени юридического лица не имеет, а госрегистратор не проверил достоверность его документов.

Фото: facebook.com/rkravets

Фото: facebook.com/rkravets

Фото: facebook.com/rkravets

Как сообщала "Страна", ранее совет судей решил, чем именно будет заниматься помощник судьи.

Напомним также, что после того, как суд отклонил отвод судьи Щебуняевой по делу Бузины адвокаты заявили отвод всей коллегии.

Отставка судьи Линника может затормозить суд по делу Бузины.