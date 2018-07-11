Общественный защитник осужденного в России по обвинению в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин сегодня. 11 июля, посетит его в тюрьме. Об этом Фейгин сообщил в Facebook.

"Сегодня иду в тюрьму к Роману Сущенко", - отметил он.

Фото: facebook.com

Напомним, собственного корреспондента "Укринформа" во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом.

7 октября ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 5 июня была подана жалоба на вынесенный приговор.

Ранее "Страна" писала о том, что в России заявили, что разрешат посещение Сущенко только после вступления в силу приговора.

Также мы сообщили, что осужденный журналист Сущенко попросил Сенцова прекратить голодовку.