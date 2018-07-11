В аннексированном Крыму умер внук Брежнева. У него были проблемы с сердцем
В Крыму из-за проблем с сердцем скончался внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева - Андрей. Об этом сообщает "Интерфакс".
Как сообщил председатель регионального отделения партии "Родина" Константин Кнырик, Андрей Брежнев скончался в результате инфаркта в Севастополе. Ему было 57 лет.
Внук Брежнева выдвигал свою кандидатуру на выборах в Госдуму от партии "Родина" в Севастополе.
На странице Андрея Брежнева в Facebook сейчас отображается надпись "Светлая память".
Кроме того, он пытался стать губернатором Свердловской и Тульской областей, а также претендовал на должность вице-мэра Москвы.
Фото: facebook.com/dr.bre
Напомним, ранее внук Брежнева подал в суд за рекламное фото его деда с ручкой Паркер.
Как сообщала "Страна", внук Бориса Ельцина занялся ресторанным бизнесом.
Ранее в Москве скончался 80-летний внук Сталина.