Перед саммитом Трампа и Путина, министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что прямой военный конфликт между Россией и Украиной невозможен.

Такое заявление военного министра России прозвучала в его интервью итальянскому изданию Il Giornale.

По словам Шойгу, у российской и украинской сторон общие корни. Он подчеркнул, что в общей исторической памяти двух народов не будет места вражде и взаимной конфронтации.

"Считаю невозможным возникновение прямого столкновения между Украиной и Россией", - рассказал Сергей Шойгу.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что военная прокуратура Украины вызвала на допрос двух замов министра обороны России Шойгу.

Также мы рассказывали, что перед саммитом Трампа и Путина, Волкер вновь заявил, что США не признают аннексию Крыма.