Шойгу заявил, что прямой войны России с Украиной не будет
Перед саммитом Трампа и Путина, министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что прямой военный конфликт между Россией и Украиной невозможен.
Такое заявление военного министра России прозвучала в его интервью итальянскому изданию Il Giornale.
По словам Шойгу, у российской и украинской сторон общие корни. Он подчеркнул, что в общей исторической памяти двух народов не будет места вражде и взаимной конфронтации.
"Считаю невозможным возникновение прямого столкновения между Украиной и Россией", - рассказал Сергей Шойгу.
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что военная прокуратура Украины вызвала на допрос двух замов министра обороны России Шойгу.
Также мы рассказывали, что перед саммитом Трампа и Путина, Волкер вновь заявил, что США не признают аннексию Крыма.