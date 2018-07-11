Российские спецслужбы пытались осуществить кибератаку на сетевое оборудование предприятия "Аульская хлоропереливная станция" в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Специалисты установили, что система управления технологическими процессами и система обнаружения признаков аварийных ситуаций предприятия были поражены компьютерным вирусом VPNFilter с территории России. Кибератака длилась несколько минут.

Длительный срыв технологических процессов мог привести к аварии.

Цель кибератаки заключалась в блокировании функционирования переливной станции, которая обеспечивает жидким хлором для очистки воды водопроводно-канализационных предприятий на всей территории Украины.

"В тесном взаимодействии с администрацией предприятия удалось предотвратить потенциальную техногенную катастрофу. Специалисты СБУ вместе с работниками провайдера и "Аульской хлоропереливной станции" заблокировали и обезвредили вредоносное программное обеспечение VPNFilter", - добавили в СБУ.

Сообщается, что в мае систему также пытались атаковать компьютерной программой VPNFilter. Это модульное вредоносное ПО киберразведки и деструктивных киберопераций.

Как сообщала "Страна", украинцы могут остаться без питьевой воды из-за отсутствия хлора.

Напомним также, что с Донецкой фильтровальной станции вывели персонал и вывезли весь хлор.

Ранее "Страна" также разбиралась, грозит ли Украине коллапс питьевой воды.