В реду. 11 июля, в соцсетях появилось видео того, как водители авто на еврономерах заблокировали центр Киева, требуя у правительства снижения налоговой нагрузки при растаможивании ввезенных из Европы машин.

На видео видно, что участники акции протеста перекрыли улицу Грушевского и из-за этого на Европейской площади создался затор, который начинается еще с Парковой дороги. Как говорит комментатор за кадром, в центр Киева со стороны Арсенальной попасть практически невозможно.

За порядком на месте проведения акции протеста следят сотрудники полиции.

Напомним, владельцы авто на "евробляхах" в рамках акции протеста обещали блокировать движение в правительственном квартале, но не исключают, что перекроют также дорогу в аэропорты.

Ранее "Страна" разбиралась в том, сколько нужно будет заплатить за легализацию евроблях и что будет, если не платить.