"Умойся кровью". Подсудимый Крысин на суде грубо оскорбил маму убитого журналиста Вячеслава Веремия
Дарницкий районный суд, вчера 10 июля, начал зачитывать обвинительное заключение по делу соучастника убийства журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина.
В ходе заседания подсудимый Крысин грубо оскорбил мать погибшего журналиста. Об этом на своей странице в соцсети сообщила журналистка Наталья Двали.
Фото: facebook.com
"Умойся сама кровью. Надо было лучше сына своего воспитывать. Уберите эту мамашу! Веремий сначала бросал гранаты, а затем приехал снимать! Это ты хвора. Защитите меня от этого хамства, я не хочу с вами общаться. Это тебя господь накажет!", - процитировала журналистка высказывания Крысина во время заседания суда.
Также в комментариях к своему посту Наталья Двали уточнила, что суд объявил перерыв до 16 июля, 13.00, остановились только на 23-й странице обвинительного акта. Всего документ состоит из почти 60 страниц.
Фото: facebook.com
Также журналистка опубликовала фото из зала суда, на котором запечатлена мама и вдова Вячеслава Веремия во время оглашения обвинительного акта, где указаны детали убийства журналиста.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" писала о том, что суд уже в шестой раз не смог зачитать обвинение Крысину - участнику убийства журналиста Веремия.
Также мы сообщали, что участнику убийства журналиста Веремия дали 5 лет тюрьмы.