Дарницкий районный суд, вчера 10 июля, начал зачитывать обвинительное заключение по делу соучастника убийства журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина.

В ходе заседания подсудимый Крысин грубо оскорбил мать погибшего журналиста. Об этом на своей странице в соцсети сообщила журналистка Наталья Двали.

Фото: facebook.com

"Умойся сама кровью. Надо было лучше сына своего воспитывать. Уберите эту мамашу! Веремий сначала бросал гранаты, а затем приехал снимать! Это ты хвора. Защитите меня от этого хамства, я не хочу с вами общаться. Это тебя господь накажет!", - процитировала журналистка высказывания Крысина во время заседания суда.

Также в комментариях к своему посту Наталья Двали уточнила, что суд объявил перерыв до 16 июля, 13.00, остановились только на 23-й странице обвинительного акта. Всего документ состоит из почти 60 страниц.

Фото: facebook.com

Также журналистка опубликовала фото из зала суда, на котором запечатлена мама и вдова Вячеслава Веремия во время оглашения обвинительного акта, где указаны детали убийства журналиста.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что суд уже в шестой раз не смог зачитать обвинение Крысину - участнику убийства журналиста Веремия.

Также мы сообщали, что участнику убийства журналиста Веремия дали 5 лет тюрьмы.