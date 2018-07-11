Президент США Дональд Трамп во вторник вечером, 10 июля прибыл в Брюссель, где сегодня он будет участвовать в саммите НАТО. Об этом сообщает Le Soir.

Уточняется, что самолет Трампа в условиях повышенной безопасности приземлился 10 июля в 20:50 по местному времени в военном аэропорту Мельсброк. Однако президента США и его супругу не встречало руководство Бельгии.

Король Бельгии Филипп находился в Санкт-Петербурге, где смотрел матч ЧМ-2018 Бельгия - Франция. Там же находился и министр иностранных дел Дидье Рейндерс.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель тоже смотрел футбол, но в фан-зоне городка Брен-ле-Конт, где проживает звезда бельгийской сборной Эден Азар.

В аэропорту американского президента встречала председатель протокола МИД Бельгии Франсуаза Гюстен. Издание отмечает, что на таком же уровне будут встречать и других 29 глав государств и правительств стран НАТО. Соответственно, никаких особых почестей и для президента США.

В прошлом году, когда Трамп приезжал в Брюссель по случаю открытия новой штаб-квартиры НАТО, в аэропорту его встречал глава правительства Шарль Мишель со своей гражданской женой. Затем президента США принимали в королевском дворце.

"Ничего подобного по случаю второго приезда Дональда Трампа в Бельгию. Чемпионат мира бывает не каждый год", - иронизирует издание.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко отправился в Бельгию на саммит НАТО.

Также мы сообщали, что в Брюсселе протестовали против приезда президента США на саммит НАТО.