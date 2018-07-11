Между Россией и Грецией может вспыхнуть дипломатический скандал. Афины приняли решение о высылке из страны двух российских дипломатов "за незаконное вмешательство во внутренние дела Греции". Еще двум запретили въезд в страну.

Об этом сообщает газета "Катимерини" со ссылкой на источники в МИД Греции.

"Среди обвинений Афин в адрес дипломатов - попытки сбора и распространения информации, а также подкуп государственных чиновников. Это решение относится исключительно к действиям этих четырех человек, а не к общему хорошему отношению Греции к России", - заявил источник издания.

Также отмечается, что действия греческой стороны не являются "ударом грома с ясного неба", так как речь идет о якобы скоординированных действиях, которые должны были усилить влияние России на территории страны.

Впрочем источники газеты не исключают, что ответные действия России могут приведут к обострению ситуации.

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