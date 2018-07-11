Киев продолжает ползучую атаку на украинских националистов. Вчера полиция провела обыск в квартире одного из лидеров С14 Сергея Мазура, который организовал погром табора ромов на Лысой горе.

Радикалу офицально выдвинуто подозрение по уголовной статье. 21 апреля - то есть без малого три месяца назад - националист через Facebook поделился фото, где позировал на фоне сгоревших останков цыганского лагеря.

Однако полиция разглядела его соучастие в преступлении только вчера. Частично такое промедление можно объяснить близостью С14 к украинской власти, о чем "Страна" много рассказывала. Но не только.

Осторожная "зачистка" радикалов может быть связана с новой тенденцией, которую "Страна" уже отмечала. Киев начал резко чистить свою репутацию накануне "больших договоренностей" по Украине - которые могут приобрести финальную огранку на встрече Путина с Трампом.

"Безопасно сожгли". Погром на Лысой горе

21 апреля на Facebook-страничке Сергея Мазура появилась красноречивая запись :

"Цы ... ан на Лысой горе больше нет.

Вчера они не выполнили требование, лишь часть покинула лагерь в парке.

Но после убедительных законных аргументов другие тоже решили уйти с запрещенной территории.

Мы убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли. Осталось службам благоустройства вернуть территорию парка в прежнее состояние.

Другие рейды против незаконных проявлений цы...н планируем на следующей неделе. Всех желающих уведомим".

Мазур, который является одним из лидеров С14, опубликовал фото, где позировал на фоне "безопасно соженного" лагеря без балаклавы.

Националист Мазур ворошит веткой сожженные вещи ромов. Фото - Facebook Сергій Мазур

Мазур стоит справа в полоборота. Фото - Facebook Сергій Мазур

Полиция никак не отреагировала на признание Мазура, пока в Сети не появилось видео того самого "безопасного сожжения". Националисты в балаклавах гнали женщин и детей, брызгая в них газом. Те кричали "милиция!", но на помощь никто не пришел.

Сам факт того, что националисты безнаказанно издеваются над людьми, а полиции нет рядом - вопиющий. Правоохранители наверняка прекрасно знали о готовящемся разгоне. Ведь еще 19 апреля о нем предупредил в соцсети тот же Мазур.

Он "официально" дал срок ромам до 20 апреля покинуть территорию лагеря.

"С14 с Муниципальной стражей вместе с представителями РГА Голосеево предъявили ультиматум оставить запрещенную территорию парка до ЗАВТРА.

В случае невыполнения этого требования их уже по-другому попросят уйти".

После публикации видео полиция открыла уголовное производство по двум статьям - расовой нетерпимости и хулиганству.

А через три месяца угроз и нареканий с Запада правоохранители соблаговолили найти вероятного организатора погрома.

Обыск у Мазура

Во вторник, 10 июля в Борисполе правоохранители пришли с обыском в квартиру координатора организации С14 Сергея Мазура. Первым об этом сообщили в телеграм-канале движения.

"Внимание! На улице Момота (Горького), 52, менты вломились силой в квартиру Сергея Мазура. Мусора проводят обыск! Депутаты уже прибывают, у кого есть возможность, летите сюда", - написали радикалы.

Фото: телеграм-канал C14

Сразу стало известно, что обыск идет по делу погрома на Лысой горе. Но, учитывая давность событий, сторонники С14 сочли обыск незаконным, а дело ромов только поводом (что косвенно подтверждает и версию "Страны" о том, что власти начали планомерно "подчищать" националистов).

Фото: телеграм-канал C14

Чуть позже стало известно, что представители радикальной организации приехали, чтобы блокировать вход в подъезд с помощью мусорных баков.

Фото: facebook/C14

Как сообщила организация с помощью своей фейсбук-страницы, из-за скопления сторонников C14 у входа в подъезд один из следователей якобы испугался и убежал через крышу. Они его потом поймали. "Он не может объяснить, почему в постановлениях разные имена правоохранителей, почему исчезли вещи. Хотя ответ очевиден: ментовский беспредел и кражи", - утверждают радикалы.

Фото: facebook/C14

В конечном итоге полиция зачитала "пидозру" Мазуру, после чего покинула его дом. Позже пресс-служба ведомства подтвердила, что речь идет об акции по сожжению цыганского табора.

"В ходе расследования уголовного производства по факту нападения на поселения лиц на Лысой горе в Голосеевском районе столицы одному из фигурантов объявили о подозрении по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - заявили правоохранители.

Теперь следователи готовят представление в суд об избрании Мазуру меры пресечения.

Фото: facebook/C14

Волкер и добробаты

"Пидозра" одному из руководителей С14 - знаковое событие. Эта группировка является откровенно провластной и обычно работает в тесной связке с СБУ, о чем "Страна" неоднократно рассказывала.

Кроме того, на С14 выделяются сотни тысяч бюджетных гривень. И, тем не менее, власть недавно жестко разогнала акцию "Сичи" против гей-прайда. Одновременно глава МВД Арсен Аваков и нардеп Мустафа Найем заговорили о неонацизме и фашизме в Украине.

А на днях в копилку этой тенденции посыпались новые факты. Представиль США по Донбассу Курт Волкер заявил, что власть Украины должна отказаться от поддержки ультраправой идеологии.

"Что касается ультраправых груп и ультраправой идеологии - это присутствует в Украине, и очень важно, чтоб лидеры политического мейнстрима отказались от этого", - подчеркнул спецпредставитель.

Волкер отметил, что Украине сейчас важно иметь сильное национальное самосознание, патриотизм и активное общество.

"Но экстремальные взгляды, фашизм, расизм не должны иметь место. Мне кажется, важно этим проявлениям сопротивляться. К счастью, это всего лишь небольшое меньшинство, не оказывающее влияние на государственную политику и не влияющее на то, в каком направлении развивается Украина. Так что это не предмет моей озабоченности. Но важно, чтоб сами лидеры Украины это тоже осуждали", - подчеркнул Волкер.

Как видим, лидеры Украины внезапно начали это активно осуждать. Но самое интересное в заявлении Волкера - это признание им, что ультраправых поддерживает по сути украинская власть.

Видимо, она уже получила от западных партнеров настоятельные рекомендации активнее "паковать" националистов.

Еще одно доказательство этой версии - конфликт с добробатами, которых в последние дни начали активно убирать с передовой.

9 июля командующий ООС Сергей Наев заявил о том, что на переднем крае отныне запрещено пребывание вооруженных добровольцев, не входящих в состав структур, официально задействованных в боевых действиях.

Наев не уточнил о каких именно подразделениях идет речь, но очевидно, что имеется в виду так называемая "Украинская добровольческая армия" (бывший ДУК "Правый сектор"), которая действительно не входит ни в состав ВСУ, ни в Нацгвардию.

Как выяснила "Страна", на фронте действительно почти не осталось добровольцев - их выдавили с фронта около месяца назад. И не всегда они уходили по своей воле - последнее крупное формирование - пятый батальон Украинской добровольческой армии "Аратта" под Марьинкой даже было разоружено при помощи спецназа МВД "Корд". После того, как оружие было изъято, всех добровольцев, мягко говоря, попросили "на выход".

А незадолго до слов Наева и Волкера представитель Порошенко в Раде внезапно предложила вернуть пенсии жителям оккупированных территорий. Это не слишком касается националистов - но в целом подчеркивает уже описанную тенденцию подготовки к вероятной разрядке по Донбассу и Украине.

Контуры разрядки

Как видим, фактор националистов, который раньше стабилизировал сложившийся в Украине политический режим, теперь стал понемногу мешать.

Это заметно и по последним сигналам Запада, и по ответным действиям украинских властей.

Если западные интерессанты Украины решили нивелировать националистический фактор, то логично предположить, что изменится и властная конструкция в Украине, которая во многом базируется на националистах и их взглядах.

Если сказать проще, то Украину пытаются сделать менее радикальной. Это может означать, что идет подготовка к некой разрядке конфликта как внутри страны, так и с ее северным соседом - Россией. Которая как раз вышла на прямые переговоры с президентом США. Они состоятся уже в следующий понедельник.

Альтернатив у такой разрядки ровно две - большая война или большая стагнация, которая наблюдается сейчас. Если не реанимировать Украину за счет в том числе снятия напряженности с РФ, то последствия могут быть самыми губительными.

Именно поэтому Европа и США неизменно заявляют о своей приверженности "Минску-2", хотя в Украине его регулярно объявляют "мертвым".

Кстати, в этом и кроется секрет "уклончивой" политика Киева в отношении националистов. Удары по ним наносятся точечно, не вызывая дезинтеграции их движений. Нынешние власти не хотят обрушать конструкцию, которая поддерживает их на высоте.

По той же причине они явно не готовы к "большой разрядке". Но и рекомендаций от США и ЕС в Киеве отмахнуться тоже не могут. Поэтому "зачистка" националистов идет предельно гуманно. И не исключено, что тот же Сергей Мазур получит самую мягкую из возможных меру пресечения.