Вчера, 10 июля, в Днепре произошел инцидент при посещении семьей с маленьким ребенком ресторана McDonald’s на проспекте Гагарина. Как пишет Информатор, около 21:00, когда включили наружное освещение, трехлетний малыш получил удар током.

На место инцидента сразу вызвали скорую помощь и полицию.

Как оказалось, ребенок получил разряд, когда взялся за поручень. Разряд получили и взрослые, которые тоже прикоснулись к перилам. К счастью, малыш отделался лишь испугом.

"Меня позвал сын, и потом я услышал крик. Я не понял, что случилось. Сам схватился за трубу - и меня тоже ударило током", - рассказал отец ребенка.

Несмотря на случившееся, ребенок спустя время уже бегал и радовался жизни. Однако отец все равно обеспокоен состоянием детской площадки в ресторане и обещает не пустить ситуацию на самотек.

Руководство заведения обещает разобраться в ситуации.

"Будем разбираться. Менеджер дал пояснения следственно-оперативной группе. Более детальную информацию сможем дать позже", - рассказал менеджер Игорь.

Ранее "Страна" писала о том, что под Киевом подросток, делая селфи на железнодороржном мосту, получил удар током в 10 тысяч вольт и умер в больнице.

Также мы сообщали, что в Чернигове 11-летнего мальчика ударило электрическим током прямо в троллейбусе.