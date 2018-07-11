После выхода сборной Франции в финал чемпионата мира по футболу - 2018 тысячи парижан высыпали на улицы ночного города, чтобы отметить успех своей команды. Однако в итоге это массовое празднование вылилось в столкновения с полицией. Силовикам пришлось применить даже спецсредства для разгона толпы.

Примечательно, что этой ночью, 11 июля, беспорядки прошли и в Брюсселе, где фанаты "красных дьяволов", взбешенные вылетом своей команды устроили погром в центре города.

А в Париже, как передает ТАСС, для разгона толпы с Елисейских Полей полиция использовала слезоточивый газ.

Столичные власти заранее готовились к большому скоплению людей. Накануне префектура полиции Парижа заявила о том, что "в случае победы сборной Франции есть все основания полагать, что значительное число болельщиков придет праздновать это событие на авеню Елисейских Полей". Чтобы оперативно перекрыть дорожное движение и обеспечить безопасность, власти задействовали 1,2 тыс. полицейских.

Сотрудники правоохранительных органов блокировали для движения Елисейские Поля почти на всем их протяжении, выставив оцепление возле площади Шарля де Голля. На большинстве соседних улиц, где движение не прекращалось, произошел локальный транспортный коллапс из-за большого наплыва желающих отметить победу национальной сборной. Кроме того, некоторые болельщики поджигали пиротехнику.

Под конец празднования часть участников гуляний начала забрасывать бутылками полицейских, державших оцепление в самом начале Елисейских Полей. В ответ на это сотрудники органов стали отвечать слезоточивым газом и шумовыми шашками. "Очень обидно, что кто-то нам так глупо портит праздник", - заявил болельщик Эрик, который вместе со своими друзьями оказался в эпицентре беспорядков.

Правоохранители начали планомерно оттеснять толпу с Елисейских Полей, продвигаясь плотными рядами вниз по проспекту. За ними шеренгой шли полицейские фургоны со включенными сиренами.

Агрессивные фанаты продолжали бросать в полицейских бутылки, камни, пиротехнику. Однако к двум часам ночи Елисейские Поля были постепенно освобождены от гуляющих.

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