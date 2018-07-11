В повестке дня заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия на среду, 11 июля, отсутствует законопроект № 7441, который касается нормы об апелляции в судебных делах о коррупции. Об этом сообщает DW.

На это обратили внимание в Transparency International Ukraine и отметили, что данный законопроект "не является сложным и не может требовать долгой дискуссии".

"Если бы комитет рассмотрел законопроект № 7441 в среду, на следующий день его могли бы вынести на голосование в сессионный зал", - сообщает издание.

Напомним, после принятия украинским парламентом 7 июня закона о Высшем антикоррупционном суде активисты Центра противодействия коррупции обратили внимание на то, что в обнародованном документе содержится норма, которая позволяет рассматривать апелляции по уже открытым делам в судах общей юрисдикции, а не в антикоррупционном суде. Антикоррупционеры сообщили, что эта правка была зачитана в сессионном зале перед голосованием и не обсуждалась в профильном комитете. Таким образом, на сегодняшний день закон позволяет ситуацию, когда апелляции по делам Национального антикоррупционного бюро, рассмотрение которых уже началось в общих судах первой инстанции, будут рассматриваться в обход Высшего антикоррупционного суда.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин утвердил план создания Высшего антикоррупционного суда.

Также мы сообщали, что 12 июля в Раде намерены рассмотреть вопросы обновления ЦИК.