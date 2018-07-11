Водители на "евробляхах" заблокировали центр Киева и грозят перекрыть дорогу к аэропортам
Центр Киева сегодня утром, 11 июля, перекрыли водители автомобилей на евро номерах. Об этом сообщает УНН.
Автомобилисты требуют от правительства снизить налоговую нагрузку при ввозе иномарок в Украину.
Фото: UNN
Основная акция пройдет в правительственном квартале, но, по словам автомобилистов, не исключено блокирование дорог к аэропортам "Борисполь" и "Киев".
Стоит отметить, что центр столицы уже замер в пробках.
Напомним, для решения проблемы автомобилей на европейской регистрации хотят использовать молдавский опыт, как заявляла глава Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.
Ранее "Страна" писала о том, что Южанина назвала стоимость растаможки авто на "евробляхах".
Также мы сообщали, что СБУ хочет проверить, растаможила ли жена Гройсмана Mercedes.