Центр Киева сегодня утром, 11 июля, перекрыли водители автомобилей на евро номерах. Об этом сообщает УНН.

Автомобилисты требуют от правительства снизить налоговую нагрузку при ввозе иномарок в Украину.

Фото: UNN

Основная акция пройдет в правительственном квартале, но, по словам автомобилистов, не исключено блокирование дорог к аэропортам "Борисполь" и "Киев".

Стоит отметить, что центр столицы уже замер в пробках.

Напомним, для решения проблемы автомобилей на европейской регистрации хотят использовать молдавский опыт, как заявляла глава Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Ранее "Страна" писала о том, что Южанина назвала стоимость растаможки авто на "евробляхах".

Также мы сообщали, что СБУ хочет проверить, растаможила ли жена Гройсмана Mercedes.