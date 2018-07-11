11-12 июля 2018 президент Украины Петр Порошенко совершит визит в Королевство Бельгия, где примет участие в мероприятиях саммита НАТО по приглашению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Об этом сообщается на сайте президента.

В рамках саммита глава государства примет участие в заседании Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств с участием Украины и Грузии, а также в заседании глав государств и правительств стран - контрибуторов миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка".

Кроме того, программа визита предусматривает ряд двусторонних встреч президента Украины с лидерами иностранных государств, которые примут участие в саммите Альянса.

Президент Порошенко примет также участие в публичном мероприятии - специальной сессии "НАТО привлекает: Диалог в рамках Брюссельского саммита», который будет проведен Немецким Фондом Маршалла в штаб-квартире Альянса.

Ранее "Страна" писала о том, что Венгрия грозит блокировать любые решения саммита Украина-Грузия-НАТО.

Также мы сообщали, что глава представительства Украины при Североатлантическом Альянсе Владимир Пристайко заявил, что наша страна примет участие в саммите НАТО, несмотря на позицию Венгрии.