Национальный банк Украины 11 июля 2018 года, по сравнению с предыдущим банковским днем, укрепил курс гривны до 26,21 гривен по отношению к доллару. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2620,9172 гривны за 100 долларов (-4,0582);

3069,8803 3094,5835 гривны за 100 евро (-24,7032);

4,1972 гривны за 10 рублей (+0,0016).

Таким образом, курс доллара, по сравнению с показателями вторника, 10 июля, снизился еще на 4 копейки. Также подешевел и евро - за него теперь просят на 25 копеек меньше. Стоимость 10 российских рублей увеличилась на 2 копейки.

Ранее "Страна" писала о том, что подписанный Порошенко в июле закон "О валюте" заработает только в следующем году.

Также мы сообщали, что в НБУ заявили о росте денежной массы и денежной базы украинской гривни.