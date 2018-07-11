Расхожее утверждение - "Спорт вне политики" - уже давно просто миф. Пока в Украине и России кипят страсти по поводу видео Домагоя Виды (в котором он произнес - Слава Украине - Прим. Ред.), аналогичный по сути скандал вспыхнул и в Сербии.

Здесь знаменитый теннисист, экс-первая ракетка мира, кумир сербов Новак Джокович заявил, что будет болеть в полуфинале ЧМ-2018 за хорватскую сборную - раз уж Сербия вылетела с Мундиаля. Это вызвало шквал критики в его адрес со стороны политиков.

Так, депутат правящей партии Сербии Владимир Джуканович не выбирал слов, когда критиковал Новака Джоковича за его решение. Об этом передает Gazeta со ссылкой на "СС".

"Только идиоты могут поддерживать сборную Хорватии. Новаку не стыдно? Меня это сводит с ума. Люди, которые болеют за хорватов, а не за Россию, например, они умалишенные, их нужно изолировать", - сказал Джуканович.

Депутат также отметил, что хоть Джокович и является национальным героем Сербии, но этот факт в данной ситуации его не оправдывает.

Ранее "Страна" сообщала, что хорват Домагой Вида снялся в новом провокационном видео с Ивицей Оличем со словами - "Слава Украине! Белград, гори!".

Также мы рассказывали, что в Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки после вылета команды с ЧМ-2018.