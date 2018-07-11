Неожиданный VIP - гость. Лидер The Rolling Stones Мик Джаггер привел сыновей на матч Франция - Бельгия
Во вторник, 10 июля, сборная Франции минимально обыграла в полуфинале бельгийцев и вышла в финал Мундиаля.
Сюрпризом для всех болельщиков стало то, что на трибунах питерского стадиона за игрой наблюдал легендарный рок-музыкант, лидер группы The Rolling Stones Мик Джаггер. Да не один, а вместе с сыновьями.
Мик Джаггер в VIP-ложе, вместе с отпрысками, фото: Twitter
- Вы здесь по чьему приглашению?
- Ни по чьему. Я сам себя пригласил. Захотел увидеть футбол - прилетел, - заявил после матча Мик Джаггер в интерью "СС".
- Сыновья тоже болельщики?
- Да, Джеймс и Лукас со мной.
- И каковы впечатления?
- Весело.
- Какие-то будут еще оценки?
- Да, веселая игра.
- Теперь хотите финал Франция - Англия?
- Не то чтобы хочу - я, может быть, теперь в Москву полечу. И буду болеть за Англию. Но это утром решу.
- Еще один "роллинг", Ронни Вуд - он ведь тоже собирался с вами?
- Билет не нашел.
- Как стадион? Как атмосфера здесь?
- Я приехал до игры. Меня сразу окружили фанаты, фотографировались. Мне все понравилось.
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