Во вторник, 10 июля, сборная Франции минимально обыграла в полуфинале бельгийцев и вышла в финал Мундиаля.

Сюрпризом для всех болельщиков стало то, что на трибунах питерского стадиона за игрой наблюдал легендарный рок-музыкант, лидер группы The Rolling Stones Мик Джаггер. Да не один, а вместе с сыновьями.

Мик Джаггер в VIP-ложе, вместе с отпрысками, фото: Twitter

- Вы здесь по чьему приглашению?

- Ни по чьему. Я сам себя пригласил. Захотел увидеть футбол - прилетел, - заявил после матча Мик Джаггер в интерью "СС".



- Сыновья тоже болельщики?



- Да, Джеймс и Лукас со мной.

- И каковы впечатления?



- Весело.

- Какие-то будут еще оценки?



- Да, веселая игра.

- Теперь хотите финал Франция - Англия?



- Не то чтобы хочу - я, может быть, теперь в Москву полечу. И буду болеть за Англию. Но это утром решу.

- Еще один "роллинг", Ронни Вуд - он ведь тоже собирался с вами?



- Билет не нашел.

- Как стадион? Как атмосфера здесь?



- Я приехал до игры. Меня сразу окружили фанаты, фотографировались. Мне все понравилось.



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