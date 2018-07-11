Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла поправки Молдовы в свою резолюцию, которыми подтверждаются требования вывода российских войск из Приднестровья.

Как передает Укринформ, об этом заявили в пресс-службе парламента Молдовы по итогам участия молдавской делегации в работе ПА ОБСЕ, которая проходит в Германии.

"Поправки, внесенные в резолюции сессии ПА ОБСЕ о выводе российских войск из Приднестровского региона и о трансформации миротворческой миссии на Днестре в международную гражданскую миссию наблюдателей под эгидой международных организаций, были приняты по предложению делегации Молдовы", - заявили в пресс-службе.

Эти поправки были внесены в резолюцию при поддержке делегаций Украины, Румынии, США, Великобритании, Грузии и Литвы.

Напомним, что на территории непризнанного Приднестровья расквартирована Оперативная группа российских войск (около 1400 человек), а на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранятся более 20 тысяч тонн боеприпасов.

На трансформации миротворческой миссии на Днестре в гражданскую миссию международных наблюдателей настаивают все участники переговоров по Приднестровскому урегулированию, за исключением Приднестровья и России.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Молдовы Додон пригрозил войной в случае объединения Молдовы и Румынии.

Также мы рассказывали, что в Приднестровье ответили ООН, что вывод российских войск невозможен.