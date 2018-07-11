Вчера, 10 июля, в Харькове произошло жуткое ДТП, в котором погибли два мотоциклиста. Еще один пострадавший был экстренно госпитализирован в больницу.

Фото: hk.npu.gov.ua

"Информация поступила в полицию около 19.50. Уже установлено, что на улице Мира в Индустриальном районе города столкнулись автомобиль "Nissan Qashqai" и два мотоцикла "Suzukи". От удара один из мотоциклистов погиб на месте, другой - в карете скорой медицинской помощи. Личность одного из погибших водителей установлена, им оказался 37-летний харьковчанин. Личность другого мотоциклиста устанавливается. Водитель автомобиля, 38-летний житель Харькова, госпитализирован в больницу с диагнозом травма правого глаза. В салоне иномарки также находились его жена и двое детей. Никто из них не пострадал", - заявили в пресс-службе харьковской полиции.

Также в результате ДТП технические повреждения получил "ВАЗ 2106", который стоял на обочине без людей в салоне.

Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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