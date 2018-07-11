Космическое ведомство России приняло решение временно приостановить старты ракет с космодрома Байконур. Ограничения вводятся сроком на три месяца. Планируется, что пуски с Байконура возобновятся только в октябре.

Об этом передает Gazeta cо ссылкой на источники РИА "Новости".

"В июле, августе и сентябре пусков не будет. Ближайшие пусковые события ожидаются в октябре. Речь идет о старте пилотируемого космического корабля Союз МС-10 11 октября", - рассказал источник.

Напомним, что в этом году Россия произвела всего девять космических стартов, пять из которых - с Байконура. Последним с космодрома запустили грузовой корабль Прогресс МС-09.

Ранее "Страна" сообщала, что на космодроме Байконур запретили пользоваться соцсетями.

Также мы рассказывали, что появилось видео старта с Байконура ракеты "Протон" с военным спутником на борту.