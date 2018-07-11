В Хельсинки, 16 июля, пройдет встреча президентов США и России. Власти северной республики принимают повышенные меры безопасности на время саммита. Кроме усиления пограничного контроля, над небом Хельсинки ограничат полеты.

"Полеты будут ограничены в городе Хельсинки и его окрестностях с воскресенья 15 июля и до вторника 17 июля. Это ограничение касается как воздушного транспорта, так и беспилотной авиации", - передает пресс-служба Агентства транспортной безопасности Финляндии.

Любое движение самолетов будет запрещено, кроме пассажирских авиалайнеров, которые следуют в аэропорт Хельсинки или же вылетают из него.

Карта закрытого района, фото: trafi.fi

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что п.еред саммитом Трампа и Путина, Волкер вновь заявил, что США не признают аннексию Крыма.

Также мы рассказывали, что в США назвали состав делегации на саммит Трампа и Путина.