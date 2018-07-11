Вылет "красных дьяволов" с чемпионата мира по футболу -2018 стал настоящим шоком для болельщиков сборной Бельгии, которые в ярости устроили массовую драку в Брюсселе. Эта драка затем переросла в стычки с полицией.

Как передает телеканал RTBF, в результате беспорядков одна из женщин-полицейских получила легкое ранение, она госпитализирована.

Фото: rtbf.be

Беспорядки произошлив коммуне Жет на северо-западе Брюсселя, где на площади Мируар находится гигантский экран для просмотра матчей. После финального свистка, который зафиксировал победу сборной Франции, болельщики начали переворачивать столы в местных кафе и устроили массовую драку. Когда на место прибыла группа полицейского спецназа, то толпа забросала их камнями.

Порядок был восстановлен примерно в течение часа. Несколько человек задержаны. Число болельщиков, участвовавших в беспорядках, не сообщается.

Напомним, что сборная Франции во вторник выиграла у команды Бельгии со счетом 1 - 0 в полуфинальном матче чемпионата мира. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.