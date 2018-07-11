Экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта перевели в другой изолятор, чтобы он находился ближе к своим адвокатам, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Манафорт по решению суда переведен в центр предварительного заключения в Александрии (штат Вирджиния). Ранее он содержался в региональной тюрьме Нортен Нэк, также в Вирджинии.

NBC News сообщает, что судья объяснил перевод Манафорта тем, что у него должна быть возможность "иметь доступ к адвокатам и готовиться к своей защите".

В середине июня американские федеральные судебные власти решили взять под стражу Манафорта. Это было связано с тем, что суд пересмотрел решение о содержании Манафорта под домашним арестом в ожидании слушаний по его делу.

Судья, которая распорядилась о взятии под стражу Манафорта, заявила, что бывший сотрудник штаба Трампа, находясь под домашним арестом, "злоупотреблял доверием".

Манафорта обвиняют в отмывании средств при работе лоббистом на украинскую "Партию регионов", а также в укрывательстве от уплаты налогов.

Как сообщала "Страна", департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры заявляет, что бывший советник экс-Президента Виктора Януковича Пол Манафорт может быть привлечен к уголовной ответственности в Украине. Об этом рассказал начальник департамента Сергей Горбатюк.

В США 30 октября 2017 года Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу выдвинули обвинения по 12 пунктам, в том числе в отмывании денег и тайном сговоре.