Ученые сняли на видео формирование шестикилометрового айсберга, отколовшегося от гренландского ледника Хельхейм.

Это событие поможет построить более точные модели разрушения ледников, сообщается в пресс-релизе Нью-Йоркского университета.

Айсберг стал откалываться от ледника Хельхейм, находящегося на юго-востоке Гренландии, вечером 22 июня. Процесс начался в 23:30 по местному времени и продлился около получаса. Начало формирования 6-километрового айсберга сопровождалось громким ревущим шумом, который длился около пяти минут, рассказывают ученые.

Видео: Youtube.com

На видео заметно, что помимо широкого ледника от ледяного массива откалываются также и более мелкие осколки, которые сталкиваются друг с другом и переворачиваются. Такие взаимодействия приводят к повышению уровня воды. Однако ученым до сих пор неизвестно, почему и как происходит разрушение ледников, поэтому они не могут достоверно предсказывать подобные события и то, как они повлияют на уровень мирового океана. Исследователи надеются, что видеозаписи помогут скорректировать существующие модели, симулирующие рождение айсбергов.

Сегодня для наблюдений чаще всего используются спутниковые снимки, которые не могут запечатлеть процесс в деталях.

"Мы видели плоские айсберги, напоминающие блины. Мы видели вертикальные остроконечные скалы, высокие и тонкие, некоторые из них падали вперед. Мы видели, как они врезаются в плоские льдины и разламываются. Через 20 минут мы увидели, как донный лед попал в океан - мы были заворожены тем, насколько это интересно выглядит, и тем, как это сложно с научной точки зрения", - заключил Дэвид Холланд, руководитель исследовательской группы из Нью-Йоркского университета.

Недавно ученые отметили, что глобальное потепление привело к значительному увеличению площади дельт на юго-западном побережье Гренландии в последние тридцать лет. Чтобы оценить, как таяние ледников в результате глобального потепления повлияет на уровень моря в портовых городах, климатологи составили интерактивную карту.

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