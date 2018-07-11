Президент США Дональд Трамп на хельсинской встрече с его российским коллегой Владимиром Путиным обсудят Сирию и Украину.

Об этом заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia госсекретарь США Майкл Помпео, прибывший во вторник в ОАЭ.

"На повестке встречи (в Хельсинки - Прим.Ред.) широкий круг вопросов. Темы Украины и Сирии", - сообщил Помпео.

Вместе с тем глава Госдепа обвинил РФ в несоблюдении достигнутых договоренностей по южной зоне деэскалации в Сирии.

"У нас была договоренность с РФ не проводить операции на юге Сирии в рамках соглашения об уменьшении напряженности, они ее явно нарушили. Мы работаем со всеми заинтересованными сторонами, чтобы убедить россиян, сирийцев и иранцев выполнять свои политические обязательства". При этом Помпео вновь подчеркнул, что "Иран и ополченцы должны покинуть Сирию", указав на необходимость политического решения кризиса в арабской стране под эгидой ООН.

Саммит России и США пройдет 16 июля в Хельсинки, сообщила ранее пресс-служба Кремля. Вашингтон подтвердил дату и место проведения саммита.

Как сообщала "Страна", в России сообщают о возобновлении парламентского диалога с США.

"Межпарламентский диалог возобновляется после второй встречи с делегацией американских конгрессменов", - сказал Слуцкий по итогам российско-американского саммита в рамках ПА ОБСЕ в Берлине.

Отметим, что перед саммитом Трампа и Путина, Волкер вновь заявил, что США не признают аннексию Крыма.