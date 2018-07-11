Первые анализы крови выявили признаки наличия инфекции у всех детей, эвакуированных из пещеры Кхао Луанг в Таиланде.

Об этом во вторник, 10 июля, сообщило агентство Reuters.

Каждому из них придется пробыть в медицинском учреждении по одной неделе.

Проведенное в больнице обследование при помощи рентгена также показало возможную инфекцию у двух ребят. Ожидается, что лабораторные результаты появятся в течение одного-двух дней.

По словам представителя министерства здравоохранения Таиланда, если в итоге не будет обнаружено какой-либо инфекции, к мальчикам будут допущены их родственники.

"Все восемь ребят хорошо себя чувствуют, ни у кого из них нет лихорадки, – рассказал он. - Детям дали витамин Б и вакцину от бешенства".

Специалист рассказал, что у мальчиков из второй группы "очень низкая температура тела", однако им становится лучше. Четверо первых спасенных уже в состоянии "есть нормальную еду", подчеркнул представитель Минздрава. Кроме того, они могут "самостоятельно стоять и передвигаться, правда, пока вокруг кровати". У всех восьмерых нет проблем со зрением.

В Минздраве добавили, что в первой группе эвакуированных находились дети в возрасте от 14 до 16 лет, а во второй – от 12 до 14 лет.

По словам специалиста, первые четверо ребят "вечно голодные" и им "требуется больше еды". Все мальчики утверждают, что за время нахождения в подземелье они не видели каких-либо животных и не контактировали с ними.

"Страна" разбиралась, почему детей в Таиланде доверили спасать украинцам, а не Илону Маску.

Мальчиков начали выводить из пещеры 8 июля. Делали это при помощи аквалангов, которыми их научили пользоваться. Путь из пещеры на поверхность составляет около пяти километров. На то, чтобы его пройти, уходит несколько часов.

Отметим, что украинский дайвер рассказал, как спасал детей из затопленной пещеры в Таиланде.