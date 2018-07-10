В течение недели (3-7 июля) корью в Украине заболел 1021 человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

"За 27-ю неделю 2018 года корью заболели 1021 человек - 416 взрослых и 605 детей. Это на 9% больше, чем на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

С начала года корью заболели 25 008 человек - 10 085 взрослых и 14 923 ребенка.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 4412 человек: 1377 взрослых и 3035 ребенок), Закарпатской (всего 2840 человек: 521 взрослый и 2319 детей), Ивано-Франковской (всего 2534 человек: 728 взрослых и 1806 детей), Одесской (всего 1968 человек: 968 взрослых и 1000 детей), Киеве (всего 1777 человек: 1092 взрослых и 685 детей) и Тернопольской (всего 1263 человека: 487 взрослых и 766 детей) областях.

Всего с начала года от осложнений кори умерло 12 человек: восемь детей и четверо взрослых.

Как сообщала "Страна", всего за предыдущую неделю в Украине заболели корью почти тысяча человек.

Ранее в Минздраве решили разрешить бесплатную вакцинацию от кори взрослых украинцев из группы риска.

Мы писали, что в Николаеве уточнили от чего на самом деле умер ребенок, в чьей смерти винили вирус кори.