Курьезная история произошла сегодня около полудня, когда на спецлинию "102" позвонил некий киевлянин, назвал свои анкетные данные и сбивчиво рассказал, что на него совершил разбойное нападение знакомый.

По словам заявителя у него из рук на улице Бассейной возле дома 1/2 этот "друг" выхватил пакет в котором были деньги - миллион гривен и мобильный телефон.

Звонивший также пояснил, что ему при этом угрожали оружием и он знает полные анкетные данные нападавшего, так как это его знакомый. Нападавшего он описал так: одет в серую рубашку и джинсы, при себе имеет оружие.

Также он назвал фамилию, имя, отчество, адрес и телефон "знакомого грабителя".

Когда на место предполагаемого разбоя выехала следственно-оперативная группа в полном составе, как мы выяснили из собственных источников в МВД, информация о разбое не подтвердилась, так как сам заявитель встретил полицейских в невменяемом состоянии.

Скорей всего таким "оригинальным" способом он хотел разыграть знакомого. Сейчас полиция выясняет был ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянение, решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о преступлении.

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