Полиция сообщила о подозрении координатору националистической организации "С14" Сергею Мазуру в погроме поселения ромов на Лысой горе в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"В ходе расследования уголовного производства по факту нападения на поселения лиц на Лысой горе в Голосеевском районе столицы одному из фигурантов объявили о подозрении по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сказано в нем.

Следователями готовится представление в суд об избрании мужчине меры пресечения.

Напомним, 10 июля в Борисполе прошли обыски в квартире квартиру координатора организации С14 Сергея Мазура. Сторонники С14 сочли обыск незаконным, а дело ромов только поводом. Лагерь ромов на Лысой горе в Киеве сожгли более двух месяцев назад, в конце апреля.

Сергей Мазур не скрывал причастность к этому своей организации. С14 называли свои действия "уборкой парковых зон от свалок".

Как сообщала Страна, ранее в Совет общественного контроля при НАБУ вошли Карась из С-14 и трое активистов из Сокиры Орды.

Мы писали, почему власти вдруг заговорили о неонацистах в Украине.