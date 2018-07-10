Состояние пострадавшего в результате инцидента в британском Эймсбери Чарли Роули улучшается, он пришел в сознание, в то время как его спутница умерла, сообщает Национальная служба здравоохранения Англии, передает "Интерфакс- Украина".

"Мы отметили маленькое, но важное улучшение состояния Чарли Роули. Он в критическом, но стабильном состоянии, и теперь он в сознании", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте этой службы.

По словам ответственной за уход за больными в больнице Солсбери Лорны Уилкинсон, Роули "все еще очень нехорошо себя чувствует, и по-прежнему будет нуждаться в круглосуточной помощи специалистов в окружной больнице Солсбери".

По версии британского следствия, в марте этого года в городе Солсбери, расположенном вблизи Эймсбери, были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Британская сторона утверждает, что они пострадали от вещества "Новичок", ответственность за инцидент возлагает на Россию.

Британские следователи считают, что двое подданных Соединенного Королевства из Эймсбери также отравились "Новичком". Ранее "Страна" писала о том, что в Минобороны Великобритании обвинили Россию в смерти женщины от Новичка.

Напомним, расследование после отравления британцев в Эймсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" распространилось и на третий британский город - Суиндон.