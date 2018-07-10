Шевченковский районный суд Киева на заседании во вторник отправил ходатайство прокуратуры о продлении срока ареста народному депутату Украины Надежде Савченко для определения другого следственного судьи.

"Ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей ... направить руководителю аппарата Шевченковского районного суда города Киева для определения следственного судьи", - зачитала решение судья Оксана Хардина, передает "Украинская правда".

Обвинение заявило отвод судье Елене Мелешак, которая должна была рассматривать продление ареста. Прокурор настаивал, что при определении следственного судьи "нарушено правило ... об автоматизированном распределении дел". Основанием стало то, что судья в день распределения находилась в отпуске.

Ходатайство стороны обвинения удовлетворили, поэтому нужно заново определить судью, который решит, продолжать ли Савченко арест.

В свою очередь, помощник Савченко, заместитель лидера партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко на своей странице в Facebook написала: "Суд перенесли неизвестно на когда".

Как сообщала "Страна", ранее суд не отпустил Надежду Савченко из-под стражи на поруки.

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