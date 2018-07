Полузащитник клуба "Сан-Паулу" Маркос Робсон Сиприано, которого называют Маркиньос Сиприано, подписал контракт с донецким "Шахтёром".

Об этом сообщает официальный сайт чемпионов Украины.

"Вингер начинал карьеру в клубе «Деспортиво Бразил», а в 2015 году стал игроком «Сан-Паулу». В январе 2018-го Маркиньос дебютировал в Лиге Паулиста (чемпионат штата Сан-Паулу)", говорится в сообщении.

Срок и сумма контракта юного самородка не сообщаются.

Атакующий полузащитник родился 27 марта 1999 года в городе Катандуве (Бразилия) и выступает за сборную Бразилии U20.

Маркиньос Сиприано действительно выступает за "Сан-Паулу" с 2015 года, но за первую команды успел сыграть лишь один матч в январе этого года.

Предварительный контракт с 19-летним футболистом был заключен еще в мае, что стало причиной обострения отношений юного таланта и клуба.

"Я подписал предварительное соглашение с Шахтером. Перееду в Украину после того, как 15 сентября закончится мой контракт с Сан-Паулу", - рассказывал Сиприано в интервью Esportes.yahoo.com.

По словам бразильца, он также получил предложение от "Барселоны", но выбрал украинский клуб.

"Интерес проявляли многие клубы, но официальные предложения сделали только Шахтер и Барселона. Мое решение не связано с деньгами, я выбрал долгосрочный проект, где хорошо работают с молодыми бразильцами и где я смогу играть в Лиге чемпионов".

Из-за отказа продлевать соглашение игрок был выведен из состава и тренировался с командой U-23 без возможности проводить матчи.

Авторитетный британский журнал Four Four Two недавно поставил вингера на 87-е место среди 100 лучших молодых игроков мирового футбола.

Ранее "Страна" сообщала, что Исмаили подписал с "Шахтером" новый контракт, в котором гигантская сумма отступных, а также о том, что "Шахтер" подписал пятилетний контракт с Фернандо.