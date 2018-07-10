В центре Праги джип с украинскими номерами припарковался у трамвайных путей, заблокировав как дорожное движение, так и движение трамваев. Об этом сообщает Lidovky.cz.

Инцидент произошел в центральном районе Прага 5 на Лидицкой улице. Водитель оставил авто припаркованным у путей. Трамваи не могли проехать с 17:49 до 18:25.

Ситуация была исправлена, когда вернулся владелец машины, однако до этого прохожие вместе с правоохранителями пытались самостоятельно передвинуть авто.

Фото: lidovky.cz/

Напомним, в Киеве и в других городах Украины такая ситуация, как произошла в Праге более чем обычна. Как сообщала "Страна", ранее в центре Киева Jaguar на "евробляхах" заблокировал движение четырех маршрутов трамваев.

Мы писали, что в Одессе пассажиры трамвая на руках унесли с рельсов "героя парковки".

Ранее в Киеве трое патрульных на руках унесли "героя парковки" с трамвайных рельсов.