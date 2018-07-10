Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявляет, что неоднократно думал об отставке, но в настоящее время не намерен уходить с поста.

"Я не пришел сюда, чтобы просто уйти. Потому что так кому-то захотелось. Процесс продолжается, всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я настроен на бой. Мы будем показывать результат", - сказал руководитель САП в интервью украинской службе Deutsche Welle (DW).

Отвечая на вопрос о том, задумывался ли он об отставке, Холодницкий признался: "Задумывался, и не раз. И еще до событий с аквариумом (средства для прослушивания в кабинете руководителя САП были прикреплены к стенке аквариума - Прим. ред). Впервые начал задумываться еще в сентябре 2017 года".

При этом он отметил, что есть "моральная усталость, желание что-то изменить, в том числе в своей жизни", но не уйти "оплеванным, потому что так кому-то захотелось".

На вопрос, не собирается ли он прослушивать оппонентов, Холодницкий ответил: "Я не буду мстить точно. Кто бы что ни говорил".

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