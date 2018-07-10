Два летевших на дельтаплане иностранных туриста, в том числе 70-летний гражданин Украины, спасены во вторник в Батуми (Грузия) после их падения в море на территории, прилегающей к Батумскому яхт-клубу.

Как сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, обоих туристов грузинские спасатели оперативно вытащили с моря на берег, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что их здоровью ничто не угрожает.

По информации местных изданий, упавшими в море туристами оказались 70-летний гражданин Украины и 31-летний гражданин Катара.

Как сообщала Страна, ранее в Грузии заявляли, что в этом году туристов будут спасать с помощью дронов.

Мы писали, что в Грузии обсуждают загадочный случай в аэропорту Тбилиси, где россиянин отравил семь человек.

Также стало известно, что в Грузии город Марнеули подвергся нашествию тысяч цыплят. Видео.